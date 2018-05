Handy-Ticket in Leverkusen auf dem Vormarsch

Handy-Ticket auf dem Vormarsch Digitaler Ticketverkauf auf Vormarsch. Pilotprojekte der Verkehrsverbünde erproben kilometergenaue Abrechnung.

Wer Fahrscheine mit schnellem Daumendruck per Tastatur einkauft, braucht kein Kleingeld und spart lästiges Anstehen am Automaten. Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), zu dem auch Leverkusen gehört, ist das Handy-Ticket auf dem Vormarsch.

"Es läuft gut", sagt VRS-Sprecher Holger Klein. Inzwischen nutzten acht Prozent der Fahrgäste das digitale Ticket. Doch zeigt diese Zahl auch: Es dürften gerne noch ein paar mehr sein. Mit einem Pilotprojekt will der VRS das Handy-Ticket attraktiver machen und vor allem auch für mehr Preisgerechtigkeit sorgen. Der neue "E-Tarif" funktioniert so: Das starre Tarifzonensystem soll durch eine kilometergenaue Abrechnung ersetzt werden. "Der Kunde zahlt also exakt für die Strecke, die er auch tatsächlich fährt", erklärt Klein.

Bei Technikerprobungen sollen nach Angaben des VRS-Sprechers grundsätzliche Funktionen durchgespielt werden. So etwa die Signalwege in den Kölner U-Bahntunneln, aber auch die GPS-Verbindungen in den ländlichen Bereichen des VRS-Streckennetzes. Beide Verkehrsverbünde befinden sich in engem Austausch. Während allerdings beim VRR-Testlauf nach tatsächlich gefahrenen Kilometern abrechnet wird, bemisst der VRS nach Luftlinie und spart somit Umwege und Umleitungen aus.