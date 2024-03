Vollversammlung für Köln/Leverkusen Handwerkskammer mit neuem Geschäftsführer

Ein wichtiges Thema der Vollversammlung war die am 9. Juni anstehende Europawahl. Bei aller berechtigten Kritik sei die Europäische Union, ja die Europäische Idee als solche, „die größte Errungenschaft der Nachkriegszeit“, sagte Wollseifer: Die Vollversammlung verabschiedete einstimmig eine Resolution, in der sich ihre Mitglieder zum europäischen Einigungsprozess bekennen und mit ihrer Stimme dazu beitragen wollen, „das demokratische Friedensprojekt Europa zu stärken und fortzuentwickeln“. Im Resolutionstext heißt es: „Gerade in Zeiten, in denen die Selbstverständlichkeit schwindet, dass wir in Frieden und Wohlstand leben, ist die Europäische Union alternativlos. Wir brauchen ein demokratisches, soziales und starkes Europa, in dem wir gemäß unserer gemeinsamen europäischen Werte leben und arbeiten können.“