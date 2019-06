Rheinbrücke : A 1: Firmen befürchten Verluste

Leverkusen Die Handwerkskammer sieht hohe Belastungen durch die Bauverzögerung.

Die Baustellen auf dem Kölner Autobahnring und im untergeordneten Straßennetz seien in den vergangenen Jahren in der Baustellenkonferenz der Kölner Bezirksregierung, in der auch die Handwerkskammer vertreten ist, aufeinander abgestimmt worden. „Wir befürchten, dass es großräumig, aber auch auf innerstädtischen Straßen in Köln und in Leverkusen zu negativen Auswirkungen kommen wird. Die Baustellen im Großraum Köln müssen jetzt umgehend auf die neue Situation hin überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Aber selbst wenn das geschieht, muss für ein Jahr weiter mit Staus durch Baumaßnahmen gerechnet werden. Für unsere Betriebe bedeutet das eine zusätzliche finanzielle Belastung”, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Jürgen Fritz. Das Handwerk verliere durch Staus jährlich rund 20.000 Euro pro Betrieb.