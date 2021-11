In der Bahnstadt Opladen : Handwerkermarkt bietet Geschenkideen

In der Bahnstadt Opladen

„Taschenputtel“ Sabine Strippel ist in der Bahnstadt mit dabei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wer noch individuelle Weihnachtsgeschenke sucht, dürfte beim Handwerkermarkt in der Bahnstadtchaussee 6 (Neue Bahnstadt Opladen) fündig werden. Rund 20 Aussteller aus Leverkusen und Nachbarstädten präsentieren am Samstag, 27. November, 11 bis 18 Uhr auf der Freifläche zwischen Funkenturm und Magazingebäude an diversen Ständen Kunst und Handgefertigtes aus der eigenen Werkstatt.