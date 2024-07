Bauspielplatz in Leverkusen feiert Geburtstag Handwerken nach Herzenslust – der „Baui“ wird 50

Der Bauspielplatz am Jugendhaus in Rheindorf ist so etwas wie der Albtraum aller „Helikopter-Eltern“. Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren bauen hier aus Holz ihr Traumhäuser und dürfen nach vollendeter Arbeit in und auf vielen der Hütten völlig frei nach Herzenslust klettern, spielen und toben. Freilich hat das Team um Leiterin Sibylle Grützmacher ein Auge auf die Sprösslinge, doch die sollen möglichst selbst ihre Grenzen austesten. In diesem Jahr feiern Konzept und Areal ihren 50. Geburtstag mit einem Fest am Samstag.