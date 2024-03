200 Kinder machen bei Turnier in Leverkusen mit Handball-Nachwuchs ist in Rheindorf in Spiellaune

22 Mannschaften und so fast 200 Kinder kamen deshalb freudig in die Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Die sanierte Halle war erstmals Austragungsort für das sportliche Tohuwabohu, das seit 2017 nicht mehr stattfand. Die Arbeiten und die Pandemie standen der Austragung stets im Weg, berichtete Lange. Dabei ist der schicke Spielort für die Herren des TuS Fluch und Segen zugleich. Denn auf der einen Seite verfügt das Team über eine moderne Trainingsgelegenheit, auf der anderen Seite verbietet die Stadt aber den Einsatz von Haftmitteln an den Bällen, wie sie beim Handball eigentlich üblich sind. So spielen die Handballer ihre Heimspiele ohne, die Auswärtsspiele mit klebrigem Ball. „Das ist dann halt ein anderes Spiel“, bemängelte TuS-Jugendleiter Marc Lange. So stieg die erste Mannschaft zuletzt zweimal ab, spielt jetzt Kreisliga. „Und selbst da“, monierte er, „spielt man mit Haftmitteln.“