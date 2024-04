Erst Ende 2024 sollen Aufzüge in Leverkusen eingebaut werden Halt in Wiesdorf noch immer ohne Lift: OB schreibt an Bahn

Der Aufzugeinbau findet Ende 2024 statt: Bis dahin bleibt der umgebaute Bahnhof Wiesdorf möglicherweise das, was er seit der Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Köln - Düsseldorf nach dem RRX-Ausbau ist: nicht komplett barrierefrei. Oder wie Uwe Richrath in einem offenen Brief an die Bahn schreibt: „... seit nahezu 29 Wochen verfügt der Bahnhof Leverkusen Mitte nicht über einen Aufzug und damit teilweise nicht über einen barrierefreien Zugang. Mit Ankündigung im November... wurde seitens der Deutschen Bahn AG die Inbetriebnahme des Aufzugs auf Ende 2024 verschoben; ohne die Stadtverwaltung vorab zu informieren und ohne alternative Lösungsvorschläge für die barrierefreie Erreichbarkeit der Gleise 2 und 3 aufzuzeigen.“ Die City sei somit für Menschen mit Beeinträchtigungen nicht per Bahn erreichbar.