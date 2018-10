Halloween-Partys 2018 in Köln und Leverkusen - hier wird gefeiert

Herbrands

Am 31. Oktober wird gefeiert - und zwar unter dem Motto "The Walking Dead" in Köln-Ehrenfeld. Das Herbrands wird in einen Horrorpalast verwandelt.

Los geht es um 21 Uhr, der Eintritt kostet 11 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren, 13 Euro an der Abendkasse.