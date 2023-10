Das ist los an Halloween in Leverkusen Wo geht’s hier bitte zum Gruseln in der Stadt?

Musik Die Band „Mr. B. Fetch“ ist in der Stadt keine Unbekannte: Seit mehr als 20 Jahren begeistert sie die Zuhörer mit Songs aus den 1980ern, 1990ern und 2000ern. Am Halloween-Abend spielt die Cover-Band in der Kultmusikkneipe Topos in Wiesdorf. Los geht es an der Hauptstraße 134 um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten 15 Euro. Infos/Kartenreservierung: jazz-lev.de.