Großes Laufevent in Leverkusen am 16. Juni Die Lauftreffs für den Halbmarathon starten

Das erste Training für den Halbmarathon startet am 5. Februar, für die zehn Kilometer am 28. Februar. Ripatti: „Das Lauftreff-Paket beinhaltet: die Startgebühr für den Halbmarathon, ein Funktions-T-Shirt der Veranstaltung, 19 Wochen begleitetes Training, einen Teilnehmerausweis zur Vorlage beim Training und eine Zugangsberechtigung zum exklusiven Mitgliederbereich der Webseite.“ Dieser biete etwa nützliche Infos zu Training und Trainingsplänen. Außerdem beinhalte das Paket eine Schnupperstunde Aqua-Jogging im Calevornia und einen Saunatag als Regenerationstraining in der Park-Sauna am Calevornia. Kosten: 99 Euro (Halbmarathon) und 89 Euro (zehn Kilometer).