Eine Bilanz aus Leverkusen : Sechs Monate nach Flut: „Sind wieder da“

Heike und Uwe Beenen öffnen am Montag, also genau sechs Monate nach der Überschwemmung, wieder die Türen der Hubertus-Apotheke an der Düsseldorfer Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Es gibt nicht nur Flutwein. Flutbetten etwa bietet Dirk Fischer in Opladen an. Sein Laden gehört zu den ersten, die nach der Katastrophe und der langen Sanierung wieder öffnen können. Ebenso die Hubertus-Apotheke.

In der Nacht zum 15. Juli traten die Wupper in Opladen und die Dhünn in Schlebusch über die Ufer. Nun, auf den Tag genau sechs Monate später, konnten die ersten Geschäfte wieder eröffnen. In Schlebusch hatten unter anderem das Modehaus Forst und die Bäckerei Kamps vorgelegt. Andere Unternehmen entlang der Bergischen Landstraße brauchen allerdings noch eine Weile. Thomas Ratte, stellvertretender Vorsitzender der Werbe- und Fördergemeinschaft (WFG) Schlebusch, der selbst mit zwei Projekten betroffen war, begründet das so: „Die Arbeiten ziehen sich in die Länge, weil Handwerker und Material gerade enorm stark begehrt sind.“