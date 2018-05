Leverkusen: Haftstrafe für falschen Polizisten

Leverkusen Der 29-jährige Betrüger wurde gestern zu fünf Jahren und vier Monaten verurteilt - mehr als beantragt.

Für fünf Jahre und vier Monate schickt die 13. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts den 1990 in der Türkei Geborenen, der seit 2013 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, in Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und sechs Monate beantragt. Die Verteidigung hielt eine Strafe für angemessen, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Darauf ließ sich das Gericht nicht ein und betonte in der mündlichen Urteilsbegründung die "fiese Masche", das bandenmäßige und organisierte, gewerbsmäßige Vorgehen nicht nur des Verurteilten, sondern auch der Hintermänner. Die Drahtzieher sitzen offenbar in der Türkei. Landsleute in Deutschland helfen ihnen bei der Ausführung der Betrugsmasche.

Dabei werden Menschen mit älter klingenden Vornamen in Deutschland abtelefoniert, bis jemand auf den Trick reinfällt. In einem Fall war es zum Tatzeitpunkt eine 86-jährige Rentnerin aus Hitdorf. Die Seniorin sei so obrigkeitsgläubig gewesen, wie die Tochter als Zeugin vor Gericht ausgesagt hatte, dass es für die Betrüger und Erpresser leicht gewesen sei, sie hereinzulegen. Der Seniorin wurde erzählt, dass ihr bei der Sparkasse angelegtes Geld gefährdet sei. Man habe, so der "falsche Polizist", Hinweise darauf, dass zwei Täter dabei seien, ihr Konto abzuräumen. Da auch ein Mitarbeiter der Sparkasse daran beteiligt sei, solle sie bei der Abholung des Geldbetrages von zunächst 140.000 Euro auf Fragen eines Sparkassen-Mitarbeiters nicht antworten.