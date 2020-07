Plantage im alten Aldi-Keller : Haftsstrafe für „Drogen-Gärtner“ aus Leverkusen

Leverkusen/Wuppertal Ein Leverkusener (24) und sein Komplize (22) hatten sich wegen Drogenhandels vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten. Nun müssen beide für drei Jahre und sechs Monate in Haft.

Für drei Jahre und sechs Monate in Haft? Und das alles nur, weil sie zwei Wochen lang ein paar Pflanzen gegossen haben? Also gut, ein paar Joints haben sie auch noch geraucht. Am Ende will der 24-jährige aus Leverkusen nur 200 Euro für den Gärtner-Job in der Tasche gehabt haben. Bei dem mitangeklagten Albaner (22) ohne festen Wohnsitz dürften es nicht viel mehr gewesen sein. Am Ende half es alles nichts – und eigentlich hätte die wegen Drogenhandels verhängte Strafe noch viel höher ausfallen können. Das Gericht hielt den beiden „Gärtnern“ zugute, dass sie umfangreiche Geständnisse abgelegt hatten. Über den eigentlichen Auftraggeber, der sie an einem Wuppertaler Bahnhof für die Plantagen-Pflege angeheuert haben soll, wollten die Angeklagten nichts sagen – sie vermuten den Mann im Rocker-Milieu.