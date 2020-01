Häusliche Gewalt : 28 Hilferufe an einem Wochenende

28 Hilferufe an einem Wochenende

Leverkusen Polizei greift ein, wenn Männer zuschlagen. Vermehrte Anfragen von Opfern bei der Frauenberatungsstelle.

Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen beschäftigen zunehmend die Polizei. „Sie findet hinter der Wohnungstür im Verborgenen statt und ist in ihrer Dimension nicht zu unterschätzen“, sagt Stephan Becker, der als Kripo-Chef für Köln und Leverkusen zuständig ist. „Es gab zuletzt in unserem Zuständigkeitsbereich 28 angezeigte Delikte an nur einem Wochenende, hinzu kommt das Dunkelfeld.“