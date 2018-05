Leverkusen: Händewaschen macht Keimen den Garaus

Professor Stefan Reuter (M.), Vorsitzender des Hygieneteams am Klinikum Leverkusen, und sein Team mit dem Zertifikat der Aktion "Saubere Hände". Foto: Klinikum

Leverkusen Beim "Aktionstag Händehygiene" erfuhren Patienten, wie sie sich vor Krankheiten schützen können.

Hygiene fängt bei den Händen an. Wie man sich und andere vor Krankheitserregern schützen kann, erfuhren die Besucher nun beim "Aktionstag Händehygiene" im Klinikum Leverkusen.

Unsere Hände sind für Krankheitserreger ein Paradies: Etwa auf Türklinken oder Haltegriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln können sich die Erreger rasend schnell vermehren. Die Hände sind der häufigste Übertragungsweg von Krankheiten. Ist das menschliche Immunsystem gesund, wird es in der Regel gut mit den Erregern fertig. Aber gerade bei kranken Menschen sieht das anders aus.

An Informationsständen und bei Patientenbesuchen erklärten die Mitarbeiter ausführlich, wie man sich und andere vor der Übertragung von Krankheiten schützen kann. An erster Stelle steht die häufige, gewissenhafte Händedesinfektion. Wird das von allen Personen mit Patientenkontakt ordnungsgemäß gemacht, kann damit die Rate von Krankenhausinfektionen um bis zu 30 Prozent gesenkt werden.

Birgit Künanz, Leiterin des Leverkusener Gesundheitsamts, sagte: "Ich freue mich sehr, dass das Thema Händehygiene hier im Klinikum so hoch aufgehängt ist." Sie erinnerte an Ignaz Semmelweis, der im Jahr 1847 als einer der ersten erkannte, dass die Hände in der Kette der Übertragungswege eine entscheidende Rolle spielen. Der deutsch-ungarische Arzt verordnete den Einsatz einer Chlorkalk-Lösung für die Handwäsche. Daraufhin sank die Sterberate aufgrund von Kindbettfieber von 18 auf zwei Prozent.