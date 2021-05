Live-Stream aus Leverkusen : Gypsy und Jazz zum Abschluss des Bayer-Festivals

Leverkusen Das Konzert von Violinist Sandro Roy und seiner „Unity Band & Friends“ wird am Montag gratis gestreamt. Außerdem gibt es in der Reihe „Bayer Kultur im Ohr“ jeden Donnerstag einen neuen Podcast über ein junges musikalisches Talent.

Nachdem die Serie mit Kunst-Podcasts abgeschlossen ist – alle zwölf Folgen über ausgewählte Werke aus der Sammlung Bayer sind auf der Website unter Kunst bei Bayer/Galerie nachzuhören –, erscheinen in der Reihe „Bayer Kultur im Ohr“ weitere Podcasts über junge Talente. Jeweils donnerstags erscheint ein neuer Beitrag über die Künstler in der stART-Academy. Seit mehr als einem Jahrzehnt existiert dieses Förderprogramm in den Disziplinen Musik, Tanz und Film. Bayer Kultur steht den Künstlern bei ihrer Karriereplanung zur Seite, finanziell und ideell. Mentoring-Programme geben Impulse bei der Persönlichkeitsentwicklung, und es werden Auftrittsmöglichkeiten geschaffen. Die stART-Academy ist zudem für die Künstler eine Plattform, die den Austausch miteinander fördert und die Möglichkeit bietet, sich genreübergreifend auszuprobieren und gemeinsam Kreativ-Prozesse anzustoßen. In zehn Hörportraits werden junge vielversprechenden Talente aus den Bereichen Musik, Tanz und Film vorgestellt und Einblicke in deren Kunstschaffen und Karrieren gewährt. Autorin und Moderatorin ist auch die Hörfunkjournalistin Viola Gräfenstein.