Beilegung der Verfahren : Glyphosat-Rechtsstreit: Bayer zahlt zehn Milliarden Euro

Leverkusen Der Bayer-Konzern zahlt zur Beilegung der aktuellen Glyphosat-Verfahren und für mögliche künftige Fälle insgesamt 10,1 bis 10,9 Milliarden US-Dollar. Das sind 9,1 bis 9,8 Milliarden Euro.

„Bayer hat eine Reihe von Vereinbarungen getroffen, die maßgebliche Rechtsstreitigkeiten von Monsanto in den USA im Wesentlichen beilegen werden“, heißt es aus der Konzernzentrale im Leverkusener Chempark. Es geht um die Produkthaftungsverfahren in Sachen Roundup (Wirkstoff: Glyphosat) und die Verfahren zu Verwehungen des Unkrautvernichters Dicamba und zur Chemikalie PCB in Gewässern.