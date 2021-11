Region Köln/Leverkusen : Gutachter empfehlen Wasserbusse auf dem Rhein

Wasserbusse wie hier in Rotterdam könnte es künftig auch in der Region Köln geben. Foto: CHROMORANGE / Monika Wirth

Leverkusen/Köln Die langfristige und stufenweise Einrichtung eines Wasserbus-Systems auf dem Rhein für die Region Köln mit Einschluss von Leverkusen wird wahrscheinlicher.

Die Gutachterbüros bekräftigen darin ihre Empfehlung aus dem Zwischenbericht, ein Wasserbussystem stufenweise einzurichten. Das berichtet die Kölner Stadtverwaltung am Freitag. Weiterhin soll dabei auf bestehendes Know-how aufgebaut und mit marktreifen Lösungen gestartet werden. Gegebenenfalls bietet sich daher für den Start zunächst der Rückgriff auf gebrauchte oder geleaste Schiffe an. Nach Möglichkeit sollte auch eng mit bestehenden Schiffsbetreibern zusammengearbeitet werden. Langfristig sollen Schiffe mit Antrieben auf Basis sogenannter unerschöpflicher Energiequellen wie etwa Wasserstoff verwendet werden.

In dem Zwischenbericht hatten die Gutachter in Wiesdorf ein deutliches Potenzial für eine mögliche Anbindung an eine Wasserbuslinie erkannt wird, in Hitdorf ein geringeres, für Rheindorf gar keins.