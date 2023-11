Auftritt des „Meisters“ in Leverkusen gesichert Guildo Horn singt nun doch am Bierbörsen-Montag

Fans des „Meisters“ können aufatmen: Guido Horn soll auf der Bierbörse 2024 doch wieder auftreten. „Der Montag ist gerettet: wir sind überglücklich, Euch heute mitteilen zu können, dass es auch im kommenden Jahr ein Guildo Horn Konzert auf der Opladener Bierbörse geben wird“, heißt es auf der Facebook-Seite von Veranstalter Werner Nolden. „Kräftig unterstützt von der Sparkasse Leverkusen wird unser Meister am Montag, den 12. August 2024 gegen 20.15 Uhr auf die Bühne steigen. Auch für die Kastanienallee sei eine Lösung in Sicht. „Hier sind wir in hoffnungsvollen Gesprächen mit der Stadt Leverkusen“, schreibt Nolden.