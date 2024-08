Zigtausende Besucher – Guildo Horn in Bestform – keine nennenswerten Polizeieinsätze „Meister“ nimmt vor der Bierbörsen-Show ein kühles Fußbad

„Ihr seid die wahren Meister", rief Guildo Horn ins Publikum. Tosender Applaus erscholl. Schon beim ersten Song sprang der Funke über. Und beim dritten Lied „Wunder gibt es immer wieder“ stand der „Meister“ des deutschen Schlagers oben ohne auf der Open-Air-Bühne, die er kurz zuvor im froschgrünen Outfit betreten hatte. Kein Wunder bei den heißen Temperaturen, die beim obligatorischen Horn-Konzert am Montagabend herrschten. Selten sah man so viele Leute mit Fächer in der Hand wie am Schlusstag der 37. Opladener Bierbörse. Mit Klassikern wie „Delilah“ oder „17 Jahr, blondes Haar“ und anderen Hits führte der 61-Jährige, der im echten Leben Horst Köhler heißt, seine Fans durch eine musikalische Zeitreise. Und auch sein Gast Andreas Kümmert, Gewinner von „The Voice of Germany“ 2013, lieferte einige gute Beiträge.