Lärm in Opladen : Güterstrecke wird neu verlegt

(bu) Anwohner einer Güterbahnstrecke sind Lärm gewöhnt. Doch in den vergangenen Tagen war es wohl in Opladen besonders schlimm. Auf der Strecke in Richtung Leichlingen und weiter nach Düsseldorf werden derzeit die Schienen und das Gleisbett erneuert. Transportzüge liefern das Material an. Spezielle Verlegezüge richten es aus. Dementsprechend entwickelt sich die Geräuschkulisse. Noch etwa neun Tage müssen die Anwohner wie hier an der Lukasstraße durchhalten, dann soll der Spuk vorbei sein. Die Direktverbindung nach Düsseldorf, die bisher vom Güterverkehr genutzt wird, könnte auch für den Personenverkehr interessant werden. Derzeit wird die Machbarkeit einer solchen Direktverbindung von Opladen nach Düsseldorf untersucht. Foto: Uwe Miserius