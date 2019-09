Grundstein für Hospiz : Lebensqualität bis ganz zum Schluss

Geladene Gäste verfolgten die Grundsteinlegung auf der Baustelle an der Ecke Bruchhauser und Steinbücheler Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Grundstein für Hospiz in Steinbüchel gelegt. Fertigstellung im Herbst 2020.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Platz an der Sonne für die letzten Tage des Lebens. Das will das integrierte Palliativ- und Hospizzentrum „PalliLev“ für zwölf schwerkranke Menschen ab Herbst 2020 bieten. Am Montag war Grundsteinlegung. Eine Kapsel – gefüllt mit aktuellen Tageszeitungen sowie Baugenehmigung und Geldmünzen – wurde in eine Baugrube vier Meter unter der Erdoberfläche gelegt und nach kirchlichem Segen einbetoniert.

Der Baufortschritt sei im Zeitrahmen, sagte eingangs Bauherr Klaus Müller, zugleich Geschäftsführer der HKM-Gruppe und Vorstand der 2018 durch Heike und Klaus Müller gegründeten HKM-Stiftung. „Es ist uns ein Bedürfnis“, begründete Müller sein Engagement vor Mitarbeitern, Akteuren und geladenen Gästen, „einen Teil unseres erworbenen Vermögens in Leverkusen und für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Wir sind sicher, damit den Gedanken unserer Familie umzusetzen.“

Betrieben wird die Einrichtung durch das integrierte Hospiz- und Palliativzentrum „PalliLev“. Verantwortlich ist der Förderverein unter Leitung von Christoph Meyer zu Berstenhorst, zugleich Vorstand des Regionalen Gesundheitsnetzes. „Im Kern geht es um Lebensqualität bis ganz zum Schluss“, hob er hervor und rief zu weiteren Spenden auf. Um das Haus an der Ecke Steinbücheler-/Bruchhauser Straße mit Leben zu füllen, sei es auch nicht auf der grünen Wiese am Stadtrand errichtet worden, sondern ganz bewusst in einem Wohngebiet.