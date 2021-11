GGS Morsbroicher Straße in Leverkusen : Klassen ziehen während Bauphase um

Leverkusen Die Grundschule Morsbroicher Straße wird erheblich erweitert. Die Schüler ziehen vorübergehend in eine Containeranlage. Ein Shuttle-Bus soll eingesetzt werden.

In drei bestehenden und zwei neuen Gebäuden sollen vier „Lerncluster“ entstehen. Das sind Bereiche mit Klassen- und Nebenräumen, etwa für Differenzierung, als kleine Schule in sich. Alle sollen den gleichen Zuschnitt haben. Außerdem sind Küche und Mensa in angemessener Größe geplant sowie Verwaltungsräume und Lehrerzimmer. Die Klassen werden für die Bauphase ausgelagert in die frei geräumte Containeranlage an der Merziger Straße. Die lasse sich entsprechend einrichten und habe die richtige Größe, um die komplette Schulgemeinschaft an einem Ort aufnehmen zu können, erklärte Schulverwaltungs-Mitarbeiterin Andrea Werner am Montag im Schulausschuss.