Grundschul-Projekt : So fährt man blind Fahrrad

Grundschüler in Rheindorf lernten jetzt, wie das Leben mit Behinderungen ist.

Was bedeutet es eigentlich, mit einem Handicap zu leben? Wie fühlt es sich an, wenn man körperlich eingeschränkt ist? Wann ist man auf Verständnis und Hilfe von anderen Menschen angewiesen? Und ist ein „normales“ Leben überhaupt möglich? Diesen Fragen gingen die Kinder der Burgweg Grundschule in Rheindorf in dieser Woche nach. Sie sollten beim „ganz normalen Tag“ für ein Leben mit Beeinträchtigungen sensibilisiert werden – mit Erfolg.