Spendenaktion in Leichlingen Kinder der GGS Uferstraße laufen 1500 Kilometer

Das komme dann auch den Empfängern der Spenden zu Gute: Die Leichlinger Tafel und as Kinder- und Jugenddorf bekommen jeweils 2500 Euro. Als i-Tüpfelchen legten die Grundschulkinder noch etwas Selbstgebasteltes obendrauf: Für die Spendenübergabe Ende vergangener Woche in der Schule hatten die Kinder der OGS „Die Quelle“ extra zwei Schecks gestaltet. Vier Kinder der zweiten Klasse überreicht sie bei einem Treffen nun an Vertreter von Tafel und Kinderdorf.