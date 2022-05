Grundschüler in Bergisch-Neukirchen : Im Flaschengarten dem Wasserkreislauf auf der Spur

Grundschüler in Bergisch-Neukirchen

Leverkusen Im Offenen Ganztag der Grundschule Bergisch-Neukirchen lernen die Kinder ganz praktisch, wie ein Ökosystem funktioniert. Aus Marmeladengläsern, spezieller Erde, ausgewählten Pflanzen wie Fittonia oder Peperomia und ein paar Esslöffeln Wasser wurden „Flaschengärten“ gebastelt.

Wenn Emma von „Verdunstung“ und „Wasserkreislauf“ spricht, dann merkt man schnell: Hier ist eine Expertin am Werk. Auch Mattis hat schon zentrale Botschaften verinnerlicht: „Ohne Essen kann man 20 Tage überleben, ohne Wasser nur vier“, so die Rechnung des blonden Jungen. Die beiden Achtjährigen sind zwei von zehn Kindern, die am Wasserprojekt der Grundschule Bergisch-Neukirchen teilnehmen.