Debatte in Leverkusen Grünsatzung – Bürgerliste will fördern statt zwingen

Der Bürgerliste geht das zu weit. Statt „restriktiver Maßnahmen“ will sie positive Anreize setzen. Anstelle der Grünsatzung soll eine Förderrichtlinie her, die das Anpflanzen von Bäumen, Hecken und Sträuchern belohnt. Bei Bäumen sollen Grundstückseigentümer eine Förderung von bis zu 200 Euro je Pflanze erhalten, bei Sträuchern und Hecken 50 Euro. Die Förderung wird auf 2000 Euro pro Jahr und Antragsteller begrenzt. Eine solche Förderung gebe es in Monheim, sie könnte als Vorbild dienen, heißt es in dem Änderungsantrag.