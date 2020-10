Leverkusener Stadtrat : Grüne Fraktion mit weiblicher Doppelspitze

Leverkusen In der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl haben die Ratsmitglieder der Fraktion Bündnis90/Die Grünen die bisherige Fraktionschefin Roswitha Arnold mehrheitlich zu ihrer Vorsitzenden wiedergewählt. Ebenso bestimmte die neunköpfige Fraktion durch ihr Votum Claudia Wiese, neu im Rat und bislang Mitglied im Vorstand, zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.

Für das Amt der Bürgermeisterin, das bisher Gerd Wölver als Bürgermeister geführt hatte, schlagen die Grünen dem Rat ihr Fraktionsmitglied Zöhre Demirci vor, die schon in der vergangenen Wahlperiode dabei war. Die kurdischstämmige Politikerin, die vor 19 Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, hat ein besonderes Anliegen: „Ich möchte gerne zeigen, was Menschen mit Migrationsgeschichte in Leverkusen erreichen können und sehe mich da auch in einer Vorbildfunktion gerade für junge Leute. Ich freue mich sehr darauf, dieses Amt zu gestalten.“