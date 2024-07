Nach Razzia in Monheim Grüne: Stadt Leverkusen soll Briefkastenfirmen aufspüren

Was tut die Stadt eigentlich gegen Briefkastenfirmen? Die Frage richtet die Fraktion der Grünen derzeit an die Verwaltung. „Hintergrund der Anfrage an den Leverkusener Oberbürgermeister ist eine Razzia Ende Mai in Monheim“, erläutert Ratsherr Stefan Baake. „Sollte sich der Vorwurf bestätigen, geht es in unserer Nachbarkommune um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.“ Er ergänzt: „Im Internet gibt es regelrechte Werbeanzeigen für die Gründung von Briefkastenfirmen, sogar in Kleinanzeigenportalen. Diese Art von Steuerbetrug ist höchst verwerflich und kann nicht hingenommen werden.“