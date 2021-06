Einheitliches Vorgehen bei Speisen zum Mitnehmen für Leverkusen : Grüne fordern Pfandsystem für Gastronomie

Leverkusen Der Eine liefert’s im Pappkarton, der Nächste im Aluschälchen, ein Dritter auf Porzellantellern mit Abdeckung: Für Gastronomie-Betriebe soll es in Leverkusen einheitliche Mehrweg-Verpackungsyteme auf Pfandbasis geben. Dies geben die Grünen nun zur Diskussion in die politischen Gremien.

In der Tat hatten sich viele Gastronomiebetriebe in der Stadt aufs Liefern als Einnahmequelle fokussiert, als die Restaurants wegen der Pandemie geschlossen bleiben mussten. Mancher, wie etwas der Wirt von Claashäuschen zwischen Lützenkirchen, Quettingen und Bergisch Neukirchen liefert auf Porzellantellern (ohne Pfandsystem und im Vertrauen, dass die Kunden die Teller auch so zurückbringen), andere in Aluschälchen oder Plastikverpackungen.