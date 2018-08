Bahnstadt : Grüne fordern Austausch des „Chaos Aufzugs“

Der Aufzug am Bahnhof Opladen steht häufig still. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen (bu) In die Diskussion um den so häufig defekten Bahnhofs-Aufzug haben sich nun auch die Grünen eingeschaltet. Bezirksvertreter Dirk Danlowski will „den Chaos-Aufzug entfernen und einen neuen verstärkten Aufzug, der allen Anforderungen entspricht, wie etwa bei der Deutschen Bahn, und dem Aufzugbauer einen Neuauftrag zügig erteilen“.

Aus der Verantwortung für den „Pannenaufzug“ könne sich die Bahnstadtgesellschaft nicht wegstehlen, schreibt Danlowski in einer Pressemitteilung.