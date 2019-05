Hohe Wahlbeteiligung : Grüne: „Unser Ergebnis ist fantastisch“

CDU stärkste Kraft, aber mit Einbußen. SPD sackt extrem ab. Grüne denken schon leise über OB-Kandidaten nach.

Europa ist den Leverkusenern etwas wert. Jedenfalls 11,2 Prozent mehr als 2014, damals lag die Wahlbeteiligung bei schlappen 48,8 Prozent, diesmal motivierten sich 60,01 Prozent zum Urnengang. Die Werbung, die unter anderem die Europa Union noch am Samstag in der City angestrengt hatte – sie hat offenbar gewirkt. Vermutlich auch die „Fridays for future“-Demonstrationen oder eben doch der gute alte Wadenwahlkampf. Den entschied zwar in der Stadt die CDU für sich – allerdings mit herben Verlusten. Vor fünf Jahren hatte sie noch 33,1 Prozent der Stimmen auf sich vereint, diesmal rutschte die Union deutlich unter die 30er Marke, kam auf 26,1 Prozent.