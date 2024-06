Großveranstaltung in Leverkusen – 5000 Teilnehmer erwartet Noch zehn Tage bis zum Halbmarathon

Der EVL-10er – also die Mitteldistanz über zehn Kilometer – für die Jahrgänge bis 2014 startet um 8.30 Uhr in Quettingen. Eine kleine Änderung zum vergangenen Jahr: diesmal auf der Herderstraße. Die Startnummern gibt’s Freitag und Samstag in der Ostermann-Arena sowie sonntags von 6.30 bis 8.30 Uhr in der GGS Herderstraße. Und für alle Anfänger ab den Jahrgängen bis 2016 beginnt der Fünf-Kilometer-Lauf um 8.55 Uhr auf dem Grüner Weg in Schlebusch. Die zusätzliche Startnummernausgabe zu den bekannten Terminen in der Ostermann-Arena ist hierbei von 6.30 bis 8.30 Uhr im Kreuzboicher Brauhaus.