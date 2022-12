Clan-Kriminalität Großrazzia – Durchsuchung auch in Leverkusen

Leverkusen · Bei der heutigen Großrazzia, die sich in Teilen gegen Angehörige des Al Zain-Clans richteten, ist auch in Leverkusen ein Objekt durchsucht worden, das aber nicht mit dem Al Zain-Clan in Verbindung steht. Durchsuchungen gab es unter anderem in Solingen, Köln und Düsseldorf.

14.12.2022, 11:39 Uhr

Es gab landesweite Durchsuchungen, unter anderem in Solingen (Foto), aber auch in Leverkusen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Ein Großaufgebot der Polizei hatte am Mittwochmorgen bundesweit zugeschlagen und landesweit 35 Objekte durchsucht, auch gab es zahlreiche Festnahmen. Wie der Düsseldorfer Staatsanwalt Julius Sterzel berichtet, handelt es sich um zwei getrennte Verfahren, bei dem sich nur eines unter anderem gegen Mitglieder des weitverzweigten Clans richtet, der auch in Leverkusen Mitglieder hat. Im ersten Verfahren wird wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gegen 17 Beschuldigte ermittelt, darunter auch Mitglieder des Clans. „Der überwiegende Teil hat aber andere Familiennamen“, sagt Sterzel. In NRW wurden 20 Objekte durchsucht, vier Beschuldigte festgenommen.“ Leverkusen war nicht Einsatzort. Im zweiten Verfahren geht es um den Verdacht des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit staatlichen Corona-Hilfen. In diesem Fall wurde laut Staatsanwaltschaft ein Objekt in Leverkusen durchsucht, das aber nicht in Verbindung mit dem Clan steht. In dem Verfahren gibt es 40 Beschuldigte und vier Festnahmen. Der Al-Zein-Clan sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Eine Großrazzia in der Clan-Villa in Rheindorf hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Zurzeit stehen Clan-Angehörige in Düsseldorf vor Gericht, deren Rheindorfer Villa mit Geldern vom Jobcenter bezahlt worden sein soll. Der Staatsanwalt hatte vor wenigen Tagen für den Clan-Chef eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert. Die Urteile sollen am 22. Dezember gesprochen werden.

