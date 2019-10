„Leverkusen Live“ : Großes Herbstfest und verkaufsoffener Sonntag

In der Wiesdorfer City geht es am Wochenende rund mit Kunsthandwerk, Bühnenprogramm und Kulinarik. Foto: Veranstalter Ott

Wiesdorf Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie will die die Veranstaltungsreihe „Leverkusen Live“ am kommenden Wochenende, 2. und 3. November, bieten. Der Veranstalter Georg Ott präsent in Kooperation mit der Werbegemeinschaft City Leverkusen eine Auswahl an Kunsthandwerk und Vorführungen in der Wiesdorfer City.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So sorgen Ballonkünstler, Puppenspieler und Clowns, und Kunsthandwerker für Unterhaltung. Zudem sind die Artisten des Zirkus Traber mit Balancierkunststücken, Hula-Hoop Tänzchen, Jonglage dabei. Auch musikalisch wird auf kleinen Aktionsbühnen quer durch die Fußgängerzone etwas geboten. Die roten Funken besetzen ihre Bühne vor dem Peek und Cloppenburg am Sonntagnachmittag und laden im Vorgriff auf den Sessionsauftakt am 11.11. zum Schunkeln ein.

Händler präsentieren ihre Stände mit herbstlichen Dekorationen. Tücher, Schals und kuschelige Accessoires für kühlere Tage gehören ebenfalls zum Marktsortiment. Einige Händler liefern sogar direkt nach Hause, es muss also beim Großeinkauf nicht schwer geschleppt werden. Auch die heimische Küche kann am Wochenende kalt bleiben, in der City gibt es Etliches an Leckereien wie Pommes und Gegrilltes, Grünkohl, Fisch oder Crepes und Schokofrüchte – und natürlich auch frisch gezapftes Hofbräu- Oktoberfestbier.

Auch an die Kinderunterhaltung ist gedacht, etwa beim Karussellfahren und Bungeesprung. Begleitet wird die Veranstaltung durch die Wochenmarkthändler am Samstag vor dem Kaufhof. Am Sonntag öffnen dann die Händler der City zum 3. Verkaufsoffenen Sonntag von 13-18 Uhr ihre Türen und warten mit bunten Herbstaktionen auf.

(bu)