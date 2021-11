Großeinsatz in Leverkusen-Hitdorf : Betrunkene setzen Auto von Party-Bekanntschaft in Brand

Die Polizei fahndete nach dem entwendeten Auto und fand es am Stöckenbergsee in Hitdorf. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leverkusen-Hitdorf Am Sonntagmorgen (7. November) endete eine frische Partybekanntschaft aus Köln in einem großen Polizeieinsatz in Leverkusen-Hitdorf mit zwei Festnahmen. Wie die Beamten mitteilten, hatten zwei betrunkene Männer im Alter von 21 und 22 Jahren das Auto von zwei Frauen (36 und 49), einer ihrer Handtaschen gestohlen und waren mit dem Mercedes nach Leverkusen gefahren.

Auf der Elbestraße sollen sie eine Schranke durchbrochen und den Wagen am Stöckenbergsee in Brand gesetzt haben.