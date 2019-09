50 Jahre : Große Geburtstagsfeier im Forum

Bei einer Gala erinnerten Zeitzeugen an die Entstehung und Bedeutung des Kulturzentrums mit der eindrucksvollen Architektur.

Es gibt Menschen, die freuen sich auf ihren 50. Geburtstag. Auch, weil sie an diesem Tag bisher Erreichtes feiern. Genau das geschah am Samstag beim Gala-Abend, als zahlreiche Weggefährten beim „Blick zurück nach vorn“ an das 50-jährige Bestehen des Forums erinnerten. Zunächst begrüßte Moderator Oli Materlik den Hausherrn, Oberbürgermeister Uwe Richrath, der die Errichtung des inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes im Jahr 1969 als „weitsichtige Entscheidung“ pries.