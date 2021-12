Über und unter der Erde : Großangriff auf alle Leverkusener Ratten

Rattenalarm in Leverkusen: Die Stadtverwaltung will nun systematisch gegen die Tiere vorgehen. Foto: Getty Images/iStockphoto/Susanne Kosig

Leverkusen Mit einem neuen Konzept zur Bekämpfung der Nager will Leverkusen die Plage in den Griff bekommen. Dabei soll das Vorgehen erstmals großflächig, koordiniert und dauerhaft sein.

Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, bis die Fachverwaltung das vom Stadtrat eingeforderte „Rattenkonzept“ fertig gestellt hat. Nun liegt es zur Abstimmung im Stadtrat am kommenden Montag vor. Das sieben Seiten umfassende Papier legt Ablauf, Maßnahmen und Erfolgskontrollen fest. Erstmals sollen die Nager dauerhaft, großräumig und auf zwei Ebenen koordiniert und gleichzeitig bekämpft werden. 100.000 Euro will die Stadtverwaltung dafür jährlich zur Verfügung stellen.

„Wanderratten stellen eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung dar und müssen effektiv bekämpft werden“, heißt es in dem Konzept. Eine koordiniertes Vorgehen scheiterte bisher offenbar an bürokratischen Zuständigkeiten. Für die oberirdische Bekämpfung ist den Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr zuständig, teilweise in Abstimmung mit den Wohnungsgesellschaften und der Deutschen Bahn. Die unterirdische Bekämpfung im öffentlichen Kanalnetz fällt in das Ressort der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL). Das bisher getrennte Vorgehen soll nun einer gemeinsamen Strategie weichen. „Wird nur in einer Ebene bekämpft, können die Ratten in der nicht bekämpften Ebene überleben, und es erfolgt von dort eine Neubesiedlung“, heißt es im Text. Und: „Hierbei ist grundsätzlich von einer großräumigen und stadtweiten Rattenbekämpfung auszugehen.“ Dabei soll die Bevölkerung umfassend über das Vorgehen der Verwaltung aufgeklärt werden.

Info Wie viele Nager leben in unserer Stadt? Es gibt das Gerücht, dass pro Einwohner eine Ratte in einer Stadt lebt. Für Leverkusen würde das rund 160.000 Ratten bedeutet. Allerdings basiert das auf einer alten Untersuchung. Der britische Forscher William Richard Boelter ging 1909 davon aus, dass pro Acre (4047 Quadratmeter) eine Ratte lebt. Großbritannien war zu der Zeit 40 Millionen Acres groß und hatte zufällig 40 Millionen Einwohner.

Das Vorgehen gliedert sich in vier Phasen: Zunächst wird der Befall erhoben, dann bekämpft. Anschließend erfolgt eine Erfolgskontrolle, und schließlich soll der dann rattenfreie Zustand erhalten werden. Im einzelnen ist folgendes vorgesehen:

• Giftige Rattenköder sollen oberirdisch und verdeckt ausgelegt werden, damit sie nicht verschleppt werden können und unzugänglich für Menschen, Haus- und Wildtiere sind. „Hierbei bietet sich die Verwendung von zugriffsgesicherten stabilen Köderboxen an, die nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen sind.“ Verdorbene Köder müssen ausgetauscht werden.

• Bei der Bekämpfung der Schädlinge sollen auch nicht kommunale Wasserabführungen, etwa von Betrieben einbezogen werden. Abwasserverbände neigten dazu, auf eine Rattenbekämpfung in der Regenwasserkanalisation zu verzichten oder sie zu untersagen. Sie befürchteten, dass Rattenköder vom Regenwasserkanal in den Vorfluter gespült werden. Diese Gefahr sei aber nicht an den Regenwasserkanal gekoppelt, sondern auch aus dem Bereich des Schmutzwasserkanals bekannt. Das Konzept nennt konkrete Vorkehrungen, um dieses Problem zu minimieren.

• Die jeweiligen Maßnahmen sollen von erfahrenen Fachfirmen ausgeführt werden und dauerhaft angelegt sein. Köderstationen sollten fortwährend installiert, kontrolliert und gewartet werden. Auch sollten giftfreie Kontrollköder ausgelegt werden, um Aktivitäten der Ratten frühzeitig zu erkennen.