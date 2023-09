„Festival der Kulturen“ in Leverkusen Griechen feiern im Neulandpark

Der Neuland-Park wird diesen Sonntag, 17. September, kurzerhand zum neuen Urlaubsziel ernannt: Zum ersten Mal in dieser Form, laden die drei „Vereine der Griechen aus Pontos” aus Frechen, Köln und Wuppertal anlässlich des „Festival der Kulturen” zum griechischen Begegnungsfest ein und lassen so den diesjährigen Sommer vielleicht ein letztes Mal aufleben. Als wären die Besucher kurzerhand tatsächlich in den Süden geflogen, findet sich an diesem Tag in der Nobelstraße ab 12 Uhr für Griechenland-Liebhaber alles was das Herz höher schlagen lässt: Das traditionell bunte Bühnenprogramm wird mit kulinarische Köstlichkeiten, Getränken und musikalischer Begleitung aus Griechenland untermalt. Ein Höhepunkt: Es werden traditionelle Tänze in Tracht aufgeführt.