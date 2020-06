Wechsel an der Spitze der Inspektion : Der Neue bei der Leverkusener Polizei

Wechsel an der Spitze der Inspektion

Gregor Eisenmann hat sich seit Mitte Mai in die Aufgaben der Leverkusener Polizeiinspektion eingearbeitet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Gregor Eisenmann übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion für die Stadt. Polizeipräsident Uwe Jacob lobt ihn als erfahrenen Beamten, der sehr gut nach Leverkusen passt. Eisenmann will auch behördenübergreifend zusammenarbeiten.

Die Polizeiinspektion Leverkusen hat einen neuen Leiter. Seit Mitte Mai führt Polizeioberrat Gregor Eisenmann die für Wiesdorf und Opladen zuständige Polizeiinspektion 7 der Polizei Köln. Am Montag wurde er offiziell von Polizeipräsident Uwe Jacob und Oberbürgermeister Uwe Richrath vorgestellt. Eisenmann übernimmt für den nach Düsseldorfs abgewanderten Norbert Latuske. „Herzlich Willkommen in dieser wunderschönen Stadt“, begrüßte Richrath, und Jacob ergänzte: „Herr Eisenmann ist ein erfahrener Beamter, der sehr gut nach Leverkusen passt.“ Eisenmann selbst sagt: „Ich freue mich auf die Aufgabe, ich habe ein ordentlich geführtes Geschäft übernommen.“

Der 47-jährige leitete zuletzt die Polizeiinspektion in der Kölner Innenstadt, wo er 1996 als Streifenpolizist angefangen hatte. Von 2016 bis 2018 war er in Essen für die Direktion Kriminalität tätig, wo er mit den Umtrieben der libanesischen Clans betraut war. Zuvor hatte er sieben Jahre für das Landeskriminalamt gearbeitet. „Wir haben hier nicht solche Ausmaße wie in Essen. Aber ich habe gelernt, wie wichtig es für nachhaltigen Erfolg gegen solche Strukturen ist, behördenübergreifend zu arbeiten, über den Tellerrand zu schauen“, sagt Eisenmann.