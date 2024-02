Ausnahme-Musikerinnen mit Charme, Humor und magischen Fähigkeiten in Leverkusen Salut Salon lehrt musikalisch das Hexeneinmaleins

Die Einordnung in die Kategorie Kabarett/Kleinkunst ist eigentlich irreführend, denn was dieses Frauen-Quartett mit Handpuppe Oskar seit 20 Jahren auf die Bühne bringt, ist zwar garantiert wichtig, aber zugleich große Kunst. Im RP-Interview nach dem passenden Genre gefragt, antwortete die Gründerin und erste Geigerin Angelika Bachmann spontan: Salut Salon. Das Leverkusener Publikum weiß ohnehin längst, was man von diesem musikalisch anspruchsvollen und ebenso humorvollen Quartett erwarten darf, auch wenn es seit dem letzten Besuch einige Personalwechsel gegeben hat.