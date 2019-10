Graffiti-Workshop : Junge Kunst aus der Dose

Im Jugendcafé in Manfort erprobten Kinder ihr Talent an der Farbsprühdose. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Im Jugendcafé Manfort greifen Kinder zur Spraydose und gestalten Graffiti ganz legal. Der Lionsclub Leverkusen bezahlt die Farbe.

Wer auf der Autobahn die Zeit findet und nach links und rechts schaut, stellt mitunter fest, dass die Straßen von farbig besprühten Wänden umgeben sind. Graffiti, wenn auch kunstvoll, sind in diesem Falle illegal. Um dieses Sprayen zu verhindern und zugleich Kindern einen leichten Einstieg in die Kunst zu ermöglichen, gibt es immer mehr legale Angebote mit der Spraydose.

So auch im Jugendcafé Manfort. Dort hatten sich Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 14 Jahren die Gesichtsmasken aufzogen und unter Anleitung von Kunstlehrer Carsten Klett die Dose geschüttelt. Dabei kamen viele bunte Kunstwerke heraus, sogar eine Wand im Inneren des Cafés durften die Kids völlig neu gestalten.

Zufrieden blickten Zoi und Lara auf ihr Bild, das bereits auf einer Staffelei zum Ansehen stand. Ein großes Herz ist darauf zu sehen. „Das ist für unsere Oma“, erklärten die jungen Geschwister. „Die macht immer so viel für uns – obwohl sie gar nicht so viel Geld hat.“ Das gesprühte Gemälde, das in einigen Stunden fertig war, erhalte die alte Dame schon bald als Geschenk.