Leverkusener Gemeinden : Ostern: „Gottesdienst to go“ und Videomesse

Leverkusen Das Fest der Auferstehung Jesu muss ohne Präsenzveranstaltungen auskommen. Gefeiert wird dennoch.

Die Ev. Kirchengemeinde Schlebusch lädt für Ostersonntag, 12. April, zu einer besonderen Form des Gottesdienstes ein: dem „Gottesdienst to go“, informieren die Pfarrer Jürgen Dreyer und Gunnar Plewe. Das heißt: Vor der Friedenskirche in der Waldsiedlung (Merziger Straße) können Gläubige sich an dem Tag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr einen ausgedruckten Ostergottesdienst abholen, um ihn zu Hause zu feiern. An einem über den Kirchplatz gespannten Seil sind dazu 200 Tüten an Klammern befestigt. In den 150 für Erwachsene befinden sich die Gottesdienst-Ausdrucke samt Osterlicht und einer nahrhaften kleinen Überraschung. In den 50 Kindertüten stecken ein Bilderbüchlein und etwas für süße Gaumen, verrät Pfarrer Jürgen Dreyer vorab. Außerdem stellt die Gemeinde auf www.kircheschlebusch.de auch für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag Onlineandachten ein.