Leverkusen : Clan-Prozess: Betrogenes Ehepaar hat ausgesagt

LEVERKUSEN Im Prozess gegen Michael G. („Don Mikel“), Junior-Oberhaupt einer stadtbekannten Leverkusener Großfamilie, haben Opfer ausgesagt.

Beide sind Opfer von Michael G. („Don Mikel“), dem Junior-Oberhaupt der stadtbekannten Leverkusener Großfamilie. Er und drei weitere Angeklagte müssen sich wegen Betrugs und Geldwäsche im großen Stil vor Gericht verantworten. Zwei der Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft.

In der umfangreichen Anklage geht es um undurchsichtige Immobiliengeschäfte (Geldwäsche) und um den Betrug an dem Frechener Ehepaar.

Sohn von Don Mikel muss nicht in U-Haft

Prozess am Landgericht Köln

Deutlich wird das an dem Beispiel, das sich Don Mikel, der sich als Mikel Goldmann, Sohn eines in den USA tätigen jüdischen Bauunternehmens ausgab, ausgedacht hatte: Eine größere Überweisung aus den USA stand an. Aus steuerlichen Gründen müsse jedoch zuvor eine Sicherheit hinterlegt werden. Und schon war der Lehrer wieder eine größere Geldsumme los.