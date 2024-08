Polizei fahndet nach zwei Unbekannten Goldkette auf offener Straße vom Hals gerissen

Nach zahlreichen Straßenraubtaten in Köln, bei denen den Opfern ihre Goldkette vom Hals gerissen wurde, meldet die Polizei nun auch einen solchen Fall aus Leverkusen. Auf dem Gehweg zwischen Europaring und Musikschule in Richtung des Einrichtungszentrums Ostermann haben am Dienstag zwei Unbekannte einen Mann (83) auf diese Weise beraubt. Nach Zeugenaussagen hatten die Männer den Rentner unter einem Vorwand auf Höhe Friedrich-Ebert-Straße 41 angesprochen. Einer lenkte den 83-Jährigen ab, den Moment fehlender Aufmerksamkeit nutze der Komplize, um dem Opfer die Goldkette vom Hals zu reißen. Das Duo suchte mit der Beute das Weite. Beide sollen ungefähr 30 Jahre alt, kräftig und etwa 1,70 Meter groß sein.