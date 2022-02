Zwerchfellbeben im Forum Leverkusen : „Gogol & Mäx“ begeistern im Jubiläumslachkonzert

Leverkusen Christoph Schelb und Max-Albert Müller strapazierten im Leverkusener Forum das Zuschauer-Zwerchfell mit Musik und Akrobatik vom Allerfeinsten.

Die Kulisse wirkt wie die einer gediegenen Heimatbühne. Aber die hat es in sich. Alles, was hier unter schweren Brokatdecken verborgen ist, wird gebraucht im Laufe des zweistündigen „Jubiläumslachkonzertes“, das „Gogol & Mäx“ auf Einladung von Kulturstadtlev im Forum veranstaltet haben. Das Publium war dabei hin- und hergerissen zwischen Staunen, Bewunderung und herzhaftem Lachen.

„Gogol & Mäx“ alias Christoph Schelb und Max-Albert Müller sind Vollblut-Musiker mit klassischer Ausbildung. Und sie spielen sich im Wechsel kreuz und quer durch die abendländische Musikgeschichte. Unter den strengen Augen von Mozart und Bach, deren Porträts an der Wand hängen. Doch sie bringen nicht ein einziges Stück zu Ende, weil sie sich permanent gegenseitig stören, weil sie Begleitmelodien auf diversen, auch selbst gebauten Instrumenten erfinden oder dazwischen in die Tasten greifen, durchaus auch kopfüber, wenn sie bäuchlings auf dem Klavier liegen.

So erklärt sich auch, dass sie ihren alten Klimperkasten dem hauseigenen hochglanzpolierten Steinway vorziehen. Ihr Klavier lässt sich bei Bedarf quer stellen und in Schräglage bedienen, während der Duopartner beim Saxofonspiel auf einer Rolle jongliert.

Oder man kann darauf – mit Hilfe einer Blumenvase – eine Stange zum Balancieren legen, deren anderes Ende von einer Tuba gehalten wird. Beide Partner sind nämlich nicht nur gleichermaßen Musiker und Komiker, Pantomimen und Clowns, sondern auch ausgesprochen wendige Akrobaten, was man ihnen beim eher steifen ersten Auftritt definitiv nicht zutraut. Wenn Gogol aber im rosa Tütü und grobem Schuhwerk über die Stange und wieder zurück balanciert, dann wundert einen längst nichts mehr. Zu viele Überraschungsmomente haben die Zuschauer an diesem Punkt bereits erlebt in einem atemberaubenden Programm, das immer wieder neue Eindrücke bereithält. in köstliches Vergnügen mit schier unbegrenzter Instrumentenvielfalt, die das Mitzählen irgendwann unmöglich macht.