Jubiläum : Bayer-Fitnessstudio feiert 20-jähriges Bestehen

Im Laufe der Jahre wurde das Kursangebot stetig erweitert. Die Verantwortlichen legen großen Wert auf die persönliche Betreuung.

In den vergangenen 20 Jahren hätte sich das Angebot stetig weiterentwickelt. Und so kommen immer wieder neue Kurse hinzu. Unter anderem habe sich Zumba etabliert, oder Fitnessboxen sei als neuer Trend hinzugekommen. Sie erinnert sich an die Anfänge: „Früher waren die Aerobic-Stunden gut besucht. Da waren 100 Leute mit dabei.“ Das seien schon besondere Zeiten gewesen, in denen sie eigene Lieder auf Tonband aufnehmen musste und eine eigene Choreografie entwickelte.