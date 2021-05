Ballon-Festival : Große Freiheit über Feldern und Gräbern

Leverkusen Zwei Ballonfahrer aus Leverkusen erleben das Festival im lothringischen Chambley mit rund 500 Gleichgesinnten.

„Glück ab, gut Land“ – so lautet der Gruß der Ballonfahrer, und eigentlich ist Ballonfahren was für abenteuerlustige Individualisten, die das Gefühl der Freiheit schätzen. Deshalb sind Massenstarts eher die Ausnahme. Doch wo es sie gibt, bietet es den Fahrern in der Luft und den Zuschauern am Boden unvergessliche Bilder. Solche imposanten Blicke erleben die beiden Leverkusener Stephan Adams und Piet Horbach derzeit täglich, wenn sie auf dem „Aéreodrome de Chambley“ in ihrem Sportballon 300 Meter hoch in die Luft steigen. Dann sehen sie gleich mehrere hundert Ballons über, unter und neben sich. „Vor zwei Jahren waren 456 Ballons gleichzeitig in der Luft. Mal sehen, ob wir in diesem Jahr den Rekord knacken“, sagt Adams.