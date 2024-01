Schnee und Glätte in Leverkusen Mehr Unfälle im Stadtgebiet – Polizei im Dauereinsatz

Laut Deutschem Wetterdienst soll es am Donnerstagmorgen weiteren Schneefall geben. Laut Bezirkregieung Köln entscheiden in Leverkusen Schulleitungen eigenverantwortlich, ob der Distanzunterricht fortgesetzt wird oder nicht. „Unbenommen hiervon können Eltern selbst entscheiden, ob der Weg zur Schule für ihre Kinder zumutbar ist“, heißt es in einer Mitteilung weiter. „Sollten sich Eltern gegen eine Teilnahme am Unterricht entscheiden, so ist die Schule umgehend zu informieren.“ Im Lauf des Nachmittags soll die Sonne scheinen. Die Temperaturen bewegen sich weiter um den Gefrierpunkt.