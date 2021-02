Zum Karneval in Opladen : Ginvolle Kreation: Geimpfte Berliner

Leverkusen In den beschwipsten Ballen des Café Nöres stecken diesmal Spritzen.

(cwe) Rezeptfrei und noch dazu meist ohne längeres Schlangestehen – diesen „Impfstoff“ gibt’s bei Dorothee Nöres in Opladen. Die Inhaberin des gleichnamigen Cafés hat ihren beschwipsten Berlinern diesmal Spritzen verpasst, gefüllt mit einer fruchtfarbenen Substanz. „Eine Aprikosen-Gin-Mischung, mit der jeder seinen Berliner selbst füllen kann“, erklärt Nöres den Gag zu Karneval. Mit ihrem Mann denkt sie sich jedes Jahr eine neue Variante des Fettgebäcks mit hochprozentiger Füllung aus. Diesmal haben sie sich für das Trendgetränk Gin entschieden. Konditor Nöres steht aktuell die meiste Zeit in der Backstube, um für Nachschub zu sorgen, denn die süßen Impflinge kommen gut an bei den Leverkusenern: „Wir haben schon viele Vorbestellungen“, berichtet Dorothee Nöres. Fastenzeit hin oder her – wahrscheinlich werden die Berliner mit der Spritze noch bis Ostern erhältlich sein. Und warum sind die leckeren Ballen und der Karneval so eng verbunden? Nöres hat eine Vermutung: „Früher haben die Menschen im Winter mehr Fettgebäck gegessen, um besser gegen die Kälte gewappnet zu sein.“ Foto: Uwe Miserius